Extra toiletten in Walibi Holland tijdens coronacrisis

Walibi Holland doet een poging om de lange rijen bij de toiletten aan te pakken. Vanwege het coronavirus laat het pretpark op dit moment maximaal één gezelschap tegelijk binnen in toiletruimtes. Daarna moeten wc-brillen en urinoirs gedesinfecteerd worden. De nieuwe werkwijze kan zorgen voor flinke wachttijd.



Om die drukte op te vangen, zijn op twee punten in het attractiepark extra toiletblokken neergezet. De eerste is te vinden naast eetgelegenheid The Bakery in de Main Street, de tweede staat op het terrein van de voormalige kinderboerderij. Dat is tegenover waterbaan Crazy River.





Vergelijkbare sanitaire containers staan normaal gesproken al in het park tijdens de drukbezochte Halloween Fright Nights in het najaar, hetzij op andere plekken. Eerder kozen de Efteling en Toverland ook voor het inhuren van extra toiletblokken in coronatijd.









