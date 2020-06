Kermis

Reuzenrad in coronatijd omgetoverd tot draaiend terras

Altijd al eens op grote hoogte een frietje willen eten? Dat kan nu in de Groningse plaats Veendam. Erik Nijkamp van partycentrum de Borgerswoldhoeve zag door het coronavirus zijn omzet kelderen en besloot iets bijzonders te doen: hij huurde een reuzenrad dat fungeert als draaiend terras.



Grote feesten en bruiloften zitten er voor Nijkamp voorlopig niet in. Om toch publiek te trekken, belde hij reuzenradmagnaat Jan Lamberink, die een 40 meter hoog rad opbouwde naast het partycentrum. Zo hopen beide heren elkaar de crisis door te helpen. Ook Lamberinks omzet is verdampt door het verbod op evenementen deze zomer.





Om die regel te omzeilen wordt het reuzenrad echt gebruikt als terras en niet als kermisattractie. Wie langs wil komen, moet eerst online een arrangement reserveren. Voor 14,95 euro krijgen bezoekers een frietje met mayonaise, snack en flesje fris mee. De rit zelf duurt ongeveer dertig minuten. Na het uitstappen wordt er nog een softijsje voor ze getapt.



Visrestaurant

Later zal Nijkamp de attractie ook inzetten voor brunches en borrels. Het reuzenrad zal in principe tot eind oktober in Veendam blijven staan. Eerder kwam Jan Lamberink al met het idee om één van zijn raden tijdelijk om te bouwen tot draaiend visrestaurant.

