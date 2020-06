Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verkoopt wielen van klassieke achtbaan

Avonturenpark Hellendoorn doet verzamelaars een plezier. Het Overijsselse pretpark verkoopt tijdelijk onderdelen van de klassieke achtbaan Tornado, geopend in 1990. In de souvenirwinkel van het attractiepark liggen verschillende oude wielen van de dertig jaar oude rollercoaster.



De wielen werden in eerste instantie verkocht voor 40 tot 50 euro per stuk, afhankelijk van de grootte. Pretparkfan Herman Nijkamp zag zijn kans schoon en haalde meteen zeven exemplaren in huis, meldt hij op Twitter. "Niet allemaal voor mezelf, maar ook voor vrienden."





Inmiddels zijn er nog een stuk of zes over, bevestigt een woordvoerder van Avonturenpark Hellendoorn aan Looopings. De prijs werd voor de gelegenheid verhoogd naar 75 euro per stuk.



Python

De 25 meter hoge baan komt uit de fabriek van de Nederlandse firma Vekoma. Het was de tweede Vekoma-baan in Nederland, na de Python in de Efteling (1981). De Tornado telt twee inversies: een looping en een kurkentrekker.





