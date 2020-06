Efteling

Efteling-bezoekers demonstreren bij omstreden attractie: 'Monsieur Cannibale is racisme'

Efteling-bezoekers hebben de discussie rond Monsieur Cannibale aangegrepen om kortstondig te demonstreren in het sprookjespark. Twee activisten poseerden gisteren naast de omstreden kookpottenattractie, die berucht is om een karikaturaal figuur van een donkere kannibaal. Ze droegen bordjes met de tekst "Monsieur Cannibale is racisme".



Eén van hen is Donna Stolwijk, beleidsmedewerker van de Partij voor de Dieren. Zij plaatste de bewuste foto op Twitter. Eén bordje bevatte ook de hashtags BLM en KOZP, die staan voor Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet.





"Vandaag echt een super dag bij jullie gehad, waarvoor dank!", schreef Stolwijk. "Maar ehm... die racistische karikatuur kan echt niet meer hè? S.v.p. niet wachten tot groot onderhoud, maar snel die pop weghalen."



Verwijderen

De Efteling gaf afgelopen week aan dat het aanpassen van Monsieur Cannibale pas aan de orde is bij technisch onderhoud. Dan wordt bekeken of het uiterlijk van de controversiële kannibalenmolen nog door de beugel kan. Het attractiepark voelt zich niet geroepen om de stereotyperende pop nu al te verwijderen.



Een woordvoerster herhaalt in gesprek met Looopings de eerdere boodschap. "Bij groot onderhoud bepalen we of we iets willen veranderen op het gebied van de esthetische vorm." Ze benadrukt dat de zwarte kannibaal een karikatuur is. "Het is geen reallifesituatie. Die hoor je ook niet te vinden in de Efteling."



Logisch moment

De Efteling gaat niet het voortouw nemen in de discussie. Wie aanstoot neemt aan de attractie, heeft voorlopig pech. "Wij luisteren wel naar alle argumenten, maar nemen zelf een besluit op een voor ons logisch moment. En in die beslissing nemen we alle argumenten mee."

