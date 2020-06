Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands is eerste park in Nederland met Coca-Cola Freestyle-automaat

Wildlands Adventure Zoo Emmen is het eerste recreatiepark in Nederland met een eigen Coca-Cola Freestyle-automaat. De Drentse dierentuin opende dit weekend het vernieuwde restaurant Travellers' Taste. Daar is nu een Coca-Cola-machine te vinden met maar liefst 165 verschillende soorten frisdrank.



Voorheen was Travellers' Taste een horecalocatie met bediening aan tafel. Wildlands-directeur Erik van Engelen was daar geen voorstander van, vertelde hij eerder in een interview. "Je hebt best een harmonica-effect met bezoekersaantallen: sommige dagen is het rustig en sommige dagen is het ontzettend druk. Ik vind een à-la-carterestaurant dan eigenlijk niet zo heel handig in een dierenpark."





Daarom werd de eetgelegenheid de afgelopen periode omgebouwd tot een zelfbedieningsrestaurant. De Freestyle-automaat is één van de vernieuwingen. "We hebben een primeur", vertelt horecamanager Richard Dekkers. "We zijn het eerste vrijetijdspark in Nederland waar de machine is geïnstalleerd. Daar zijn we echt heel trots op."



Gezonder

Bezoekers kunnen met behulp van een touchscreen een smaak kiezen. Het is ook mogelijk om ijsblokjes toe te voegen. Een beker van 0,3 liter kost 2,85 euro. Voor een beker van 0,4 liter vraagt Wildlands 3,25 euro. Volgens Dekkers past de automaat goed in een tijdperk waar bezoekers op zoek zijn naar gezondere opties, omdat de smaken ook suikervrij, cafeïnevrij en caloriearm te krijgen zijn.



Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat de Efteling achter de schermen ook bezig is met de komst van Coca-Cola Freestyle-machines. Daar heeft het attractiepark sindsdien nog niets over naar buiten gebracht.









