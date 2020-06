Efteling

Efteling geeft zes fans een parkverbod vanwege 'fraude'

Zes abonnementhouders van de Efteling mogen het attractiepark de komende zes maanden niet in. Ze krijgen een parkverbod van een half jaar vanwege 'fraude'. Volgens de Efteling hebben de fans geknoeid met het reserveringssysteem van het park. In coronatijd is het verplicht om een bezoekdatum vooraf online vast te leggen.



Wat hebben de abonnees gedaan? Op de website van de Efteling staan drie mogelijkheden voor het reserveren van een bezoek: een knop voor nieuwe tickets, een knop voor abonnementhouders en een knop voor mensen die al een los kaartje zonder datum op zak hebben, bijvoorbeeld via een actie met Albert Heijn.





De zes personen die door de Efteling beschuldigd worden van fraude, hebben geklikt op de knop voor reeds gekochte tickets in plaats van abonnementen. Zo lukte het hen om reserveringen te bemachtigen voor dagen waarop het maximale aantal abonnementhouders al bereikt was. De Efteling hanteert per groep andere aantallen. Zo kan het voorkomen dat een datum vol zit is voor abonnees, maar niet voor mensen met een los entreebewijs van 41 euro.



Slapende medewerkers

Het is alle zes de 'fraudeurs' gelukt om met zo'n foutieve reservering en hun geldige abonnement binnen te komen. Medewerkers bij de kaartcontrole zaten te slapen: zij hebben niet doorgehad dat de getoonde reserveringen niet bedoeld waren voor abonnementhouders, maar voor dagtickets.



Pas nadat één van de zes over het trucje opschepte bij kennissen, ging het balletje rollen. Via via kwam het verhaal bij de Efteling-beveiliging terecht, die de bewuste persoon en zijn vriendin op 6 mei wist op te sporen. Hij heeft een aantal andere namen genoemd. Die abonnees zijn later ook aangesproken door beveiligers.



Photoshop

Twee van de zes 'fraudeurs' gingen een stap verder: zij hebben hun foutieve reservering met behulp van Photoshop aangepast. Zo leek het bij de ingang alsof ze wel degelijk een reservering voor abonnementhouders gebruikten. Het duo is om die reden ook aangehouden door de politie. Ze hebben een boete moeten betalen, maar de vervalsers krijgen van de Efteling dezelfde straf als de rest: een parkverbod van zes maanden.



"Alle betrokkenen hebben toegegeven doelbewust een verkeerde reservering gemaakt te hebben", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Daarom vindt het attractiepark de straffen gerechtvaardigd. "Er is een weloverwogen besluit genomen door een commissie die hierover beslist. Bovendien houden we rekening met de huidige situatie: de sancties zijn minder zwaar dan normaal." Wie er in de commissie zitten, wil de Efteling niet zeggen.



Staartje

Het verhaal krijgt waarschijnlijk nog een staartje. Enkele gestrafte abonnementhouders hebben al aangegeven het totaal niet eens te zijn met de straf. "Ze zijn allemaal welkom voor een gesprek", aldus de Efteling-voorlichter.

