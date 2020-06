Efteling

Efteling zet abonnementhouders het park uit na fraude met reservering

De Efteling heeft vandaag meerdere abonnementhouders uit het park gezet. Ook hebben ze hun abonnementen moeten inleveren, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Zes Efteling-abonnees bleken gefraudeerd te hebben met hun reservering. De politie heeft boetes uitgedeeld.



Vanwege de verlaagde capaciteit van het attractiepark is het tegenwoordig verplicht om voorafgaand aan een bezoek een datum en een tijdvak te reserveren. Dat heeft als gevolg dat abonnementhouders niet meer spontaan langs kunnen komen. Een handjevol abonnees kreeg het met behulp van een trucje voor elkaar om te knoeien met het reserveringssysteem.





Twee van hen gebruikten Photoshop om binnen te komen met een nepreservering. De rest vond een lek op de site waarmee het mogelijk was om meerdere reserveringen tegelijk te maken. Ze zijn vanmiddag gepakt door de beveiliging. "Hun abonnementen zijn ingenomen", aldus de voorlichtster. "Een commissie gaat bepalen of deze personen ook een parkverbod krijgen."



Aangehouden

De twee vervalsers werden bovendien overgedragen aan de politie. "Een 29-jarige man en een 28-jarige vrouw zijn inderdaad aangehouden na het vervalsen van een toegangsbewijs", meldt een politiewoordvoerder aan Looopings. Het duo krijgt een boete voor het betreden van priv├ęterrein zonder toestemming.



De Efteling baalt van de gang van zaken. "We begrijpen dat de afgelopen maanden niet de leukste periode was voor onze abonnementhouders, maar we doen echt ons best om het voor iedereen zo goed mogelijk op te lossen", zegt de woordvoerster. Zo zijn er speciaal voor abonnees exclusieve avondopenstellingen op vrijdagen en zaterdagen in juni. Ook mogen abonnees de nieuwe achtbaan Max & Moritz als eerste uitproberen, buiten de reguliere openingstijden.



Veiligheid

Dat sommige abonnementhouders vervolgens misbruik maken van de situatie, noemt de voorlichtster "heel erg jammer". "We hebben door de huidige maatregelen nu eenmaal te maken met een maximumaantal gasten per dag. Dat is niet voor niets. We moeten zorgen voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers en dat wordt op deze manier tegengewerkt."

