Efteling-fans positief verrast door nieuwe achtbaan Max & Moritz

Van de Efteling-fans die al een ritje hebben gemaakt in de nieuwe achtbaan Max & Moritz is het merendeel enthousiast. Dat blijkt uit een Twitter-poll van Looopings waar bijna duizend keer op is gestemd. Ruim 39 procent van de stemmers maakte al van de gelegenheid gebruik om de attractie nog vóór de officiële opening uit te proberen.



Van die groep zegt 83 procent "positief verrast" te zijn door de rollercoaster. 17 procent geeft aan dat de attractie een teleurstelling was. In totaal zijn er 993 stemmen uitgebracht. 60,4 procent van de deelnemers aan de poll heeft nog geen ritje gemaakt.





"Liep soepel en treintjes zaten lekker", reageert Dick de Wit. "Genoten van Max & Moritz, de baan van Max is verrassend leuk", zegt Gertjan Aalpoel. "Zoon van 5 heeft de hele rit met een grote grijns gezeten en ik eigenlijk ook. Een leuke, grappige, vrolijke vervanging van de Bob." Job Warmerdam: "Max & Moritz is goedgekeurd!"



Fantastisch

Ene Peter zegt "aangenaam verrast" te zijn. "Muziek is een echte oorworm en de aankleding is geweldig." Ook Paul Schrauwers is tevreden. "Het ritje is misschien wat minder intens dan de Bob, maar het thema en de beleving maken alles meer dan goed. Max & Moritz is een fantastische aanvulling voor de Efteling."



"Leuk baantje en toffe wachtrij", oordeelt Chelsey Meijners. "Wat een leuke attractie", schrijft iemand anders. "De details overal zijn echt geweldig, hopelijk snel weer een ritje maken." Randell Mathilda: "De tweets liegen niet, wat een topbaan!"



Hysterisch

Er klinkt hier en daar ook kritiek. Niels Damen noemt de snelheid als verbeterpunt. "Ook voor een familiebaan toch wel wat langzaam." Ilona van Golen walgt van het uiterlijk van de attractie. "Al met al is het toch vooral een grote bak Efteling-onwaardige hysterische lelijkheid. Sorry."



Max & Moritz is een dubbele powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, met een topsnelheid van 36 kilometer per uur. Omdat de treinen worden aangedreven door elektriciteit, is er geen groot hoogteverschil nodig. De baan, die de Bob uit 1985 verving, is slechts 6 meter hoog.



Abonnementhouders

De publieksopening vindt plaats op zaterdag 20 juni. Tot die tijd zijn er dagelijks 'sneak previews' voor abonnementhouders.

