Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: dit zijn de toekomstplannen van directeur Dave Storm

Attractiepark Slagharen heeft sinds afgelopen najaar een nieuwe directeur: Dave Storm (40). In een aflevering van de Looopings Podcast legt hij uit hoe hij bij Slagharen terechtkwam en wat hij van plan is met het Overijsselse pretpark. De manager vertelt onder meer over mogelijke nieuwe attracties, aanpassingen in het park en de omgang met pretparkfans.



Storm kijkt terug op een hectische tijd. Door het coronavirus moest de seizoensstart meermaals uitgesteld worden. Hoe ging de Slagharen-directeur daarmee om? Verder beschrijft Storm hoe het was om in het licht van de coronacrisis moeilijke beslissingen te nemen, zoals het schrappen van grote theatershows.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen overweegt bouw van hangende familieachtbaan



Corona zorgt ervoor dat grote investeringen mogelijk uitgesteld moeten worden. Toch stuurde Slagharen onlangs een enquête rond waarin werd gesproken over de komst van een nieuwe hangende familieachtbaan. Storm vertelt nu meer over de status van dat project en het onderlinge contact met de eigenaar van het park, de Spaanse groep Parques Reunidos.

Beluister deze aflevering via Spotify





De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren,



Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Stitcher, Overcast, Podtail, TuneIn, De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren, mail ons dan.Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify Google Podcasts en Apple Podcasts

ZIE OOK: Nieuwe directeur Attractiepark Slagharen stapt na vier maanden op