Walibi Holland opent vernieuwde attractie G-Force

Walibi Holland heeft vandaag de vernieuwde thrillride G-Force in gebruik genomen. De enterprise-attractie hoort bij themagebied Speed Zone, dat de afgelopen maanden werd opgeknapt. Bij de officiƫle opening van het gebied - twee weken geleden - was G-Force echter nog niet af.



Toen ontbraken de gondels nog. Nu draait de molen weer. In plaats van blauw is de attractie nu grotendeels grijs, met rode en blauwe accenten. Op het rad staat de naam van de attractie, met daaronder de tekst 'premium tires'. Het controlehok van de attractie werd voorzien van zilveren platen, autobanden en stoplichten.





G-Force, gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, opende in 1989 als Reaktor in het Franse pretpark Walygator Parc, dat toen nog Big Bang Schtroumpf heette. Sinds 1998 staat de molen in Walibi Holland. In 2011 werden de gondels vervangen door exemplaren afkomstig uit zusterpark Walibi Belgium.



Deens

De renovatie van de Speed Zone werd uitgevoerd in samenwerking met het Nederlandse ontwerpbedrijf Leisure Expert Group en de Deense firma MK Themed Attractions.

























