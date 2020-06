Disneyland Paris

Disneyland Paris binnenkort weer open: datum bekend

Een bezoek aan Disneyland Paris behoort binnenkort weer tot de mogelijkheden. De Europese Disney-parken heropenen op woensdag 15 juli na een sluiting van ruim vier maanden. Dat heeft Disney zojuist bekendgemaakt. Sinds vorige week maandag zijn de grenzen van België en Frankrijk weer geopend voor toeristen.



In eerste instantie gaat één Disney-hotel open, namelijk Newport Bay Club. Hotel Cheyenne volgt op 20 juli, Hotel Santa Fe op 3 augustus en het Disneyland Hotel op 7 september. Voor Sequoia Lodge, Hotel New York en Davy Crockett Ranch zijn nog geen data bekend. Alle hotelreserveringen tot en met 14 juli zijn geannuleerd. Winkelgebied Disney Village opent ook op 15 juli, gelijktijdig met de parken. De Gaumont-bioscoop daar is vanaf vandaag weer operationeel.





Een tripje naar Disneyland Paris gaat er door de coronapandemie wel anders uitzien. Zo moeten bezoekers en medewerkers verplicht mondkapjes dragen. In de attracties worden zitplaatsen opengelaten om afstand te creëren tussen gezelschappen. Wachtrijen voor single riders worden afgesloten. Ook is er geen FastPass beschikbaar.



Shows

Meet-and-greets, parades en de meeste shows gaan niet door. Openluchtvoorstelling The Jungle Book Jive en theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands staan later deze zomer wel op het programma. Bovendien kunnen Disney-figuren op afstand poseren voor foto's. Op veel plekken zijn pompjes met ontsmettingsmiddel neergezet. Het aantal controlepunten voor tassen bij de ingang werd uitgebreid. Omdat de capaciteit van de parken verlaagd is, moet iedereen een bezoek vooraf online reserveren. Dat geldt ook voor abonnementhouders.



Er geldt de komende tijd een limiet van 12.000 bezoekers per dag. Ook de openingstijden worden aangepast. Voorlopig is het Disneyland Park open van 10.00 tot 19.00 uur en het Walt Disney Studios Park van 10.00 tot 18.00 uur. Hotelgasten krijgen exclusieve toegang tussen 08.00 en 10.00 uur. Buffetrestaurants worden tijdelijk getransformeerd tot restaurants met bediening aan tafel.



Langste sluiting

Het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park zijn al sinds zaterdag 14 maart dicht door de coronacrisis. Daarmee is dit de langste sluiting uit de 28-jarige geschiedenis van het resort. Disneyland ging eerder slechts twee keer over tot een sluiting: in 1999 vanwege een orkaan en in 2015 vanwege terroristische aanslagen in Parijs. Toen bleven de hotels echter wel toegankelijk.



Andere Franse trekpleisters gingen eerder open dan Disneyland Paris. Pretparken als Le Pal, Puy du Fou, Futuroscope, Parc Astérix, Parc Spirou Provence en Walibi Rhône-Alpes zijn alweer open. Op 4 juli volgen Walygator Parc en Walibi Sud-Ouest. Nigloland, OK Corral en Fraispertuis City wachten tot 11 juli.



Verenigde Staten

Shanghai Disneyland is sinds 11 mei weer geopend, Hong Kong Disneyland ontvangt sinds 18 juni weer bezoekers. In de Verenigde Staten moeten de parken van Walt Disney World in Florida op 11 juli en 15 juli opengaan. Disneyland in Californië wil vanaf 17 juli weer bezoekers ontvangen. Voor Tokyo Disney is nog geen datum bekend.

















