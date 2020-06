Efteling

Efteling zet bouwketen bij hoofdingang voor betere doorstroming

De ingang van de Efteling ziet er in tijden van corona een stuk minder sprookjesachtig uit dan voorheen. Om de doorstroming bij de entree te verbeteren, heeft het attractiepark een groot aantal bouwketen ingehuurd. Die zijn neergezet aan de zijkant van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, bij de evenementenkassa's en de ingang voor verblijfsgasten.



Dranghekken en gekleurde tape zorgen ervoor dat bezoekers in goede banen worden geleid. In de hokjes, geleverd door verhuurbedrijf Boels Rental, zitten medewerkers die reserveringen, tickets en abonnementen kunnen scannen. Vervolgens betreden gasten het park via het plein voor het Efteling Theater.





Gisteravond werden de keten gebruikt tijdens een speciale avondopenstelling voor abonnementhouders. Het park is op vrijdagen en zaterdagen in juni tussen 19.00 en 23.00 uur exclusief geopend voor abonnees. De nieuwe achtbaan Max & Moritz is dan ook operationeel.



Parkeerplaats

Eerder huurde de Efteling al extra toiletblokken in om de drukte bij de wc's te verminderen. Die zijn inmiddels te vinden op de parkeerplaats, op het Dwarrelplein, bij het Spookslot, op de Speelweide en naast de Python.

















