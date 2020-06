Artis

Dierentuin Artis is nu officieel een botanische tuin

De Amsterdamse dierentuin Artis mag zich sinds 3 juni officieel een botanische tuin noemen. Dat is besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van de Botanische Tuinen. In het dierenpark staan meer dan zevenhonderd bomen van ruim tweehonderd verschillende soorten.



Artis was de afgelopen drie jaar al aspirant-lid van de NVBT. De bijzondere bomen en de activiteiten die het park aanbiedt om kennis over de collectie te verspreiden, waren reden genoeg om het lidmaatschap te bekrachtigen.





Sommige bomen in Artis zijn ouder dan de dierentuin zelf, die in 1838 opende. De Heijmans-eik bijvoorbeeld is de oudste boom van Amsterdam en werd geplant in de late achttiende eeuw. Ook is in het park een kustmammoetboom te vinden. Dat is de hoogste boomsoort ter wereld. Hij groeit kaarsrecht en kan wel 115 meter worden.



Vegetarisch

Artis investeert daarnaast in groen erfgoed, zoals de Hollandse Tuin en de Japanse Paradijs Tuin. Ook aan de bewoners van het dierenpark wordt gedacht. De jaarlijks opnieuw aangelegde eetbare tuinen leveren 35.000 planten op, die worden gevoerd aan de vegetarische diersoorten in Artis.



In totaal zijn er nu 28 officiële botanische tuinen in Nederland. Ze profileren zich samen als Hortus Botanic Guardian, ofwel de hoeders en poortwachters van biodiversiteit.





