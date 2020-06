Efteling

Coronacrisis: Efteling biedt één van de drie Symbolica-tours niet meer aan

Door de coronacrisis kunnen Efteling-bezoekers een deel van de attractie Symbolica voorlopig niet meer beleven. Normaal gesproken biedt het attractiepark in het Paleis der Fantasie drie verschillende routes aan: de Muziektour, de Heldentour en de Schattentour. In het station kiezen bezoekers één van de tours.



In tijden van corona kan dat niet meer, omdat de karretjes van de verschillende routes tijdens de rit te dicht bij elkaar in de buurt komen. Anderhalve meter afstand tussen passagiers in de zogeheten Fantasievaarders is dan niet meer te garanderen. Om die reden heeft de Efteling de Schattentour tot nader order afgesloten.





Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Bij het instappen worden alleen de gondels voor de Muziektour en de Heldentour gevuld. Daardoor kan nog maximaal twee derde van de capaciteit benut worden. Bovendien mag in de andere Fantasievaarders nog één gezelschap tegelijk plaatsnemen. De rij voor single riders is dicht.



Opgesplitst

De drie paleistours volgen ongeveer dezelfde route door Symoblica, al worden de karretjes halverwege de rit opgesplitst. Ze komen later weer bij elkaar. Welke tour bezoekers volgen, bepaalt ook vanuit welke plek ze een scène bekijken. Ironisch genoeg kwam de nu afgesloten Schattentour kort na de opening als de beste optie uit de bus in een poll onder Efteling-fans.



Naast de aanpassing in Symbolica blijven drie Efteling-attracties dicht door het coronavirus. Dat zijn het Avonturen Doolhof, bootjesmolen Polka Marina en de vaartocht bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos.









