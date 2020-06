Efteling

Efteling lanceert nieuwe reclamecampagne: komende drie jaar te zien

De Efteling lanceert deze week een nieuwe tv-commercial. Die draait om één vrouw die in verschillende fases van haar leven naar de Efteling gaat. De bijbehorende campagne, die 'En toen...' heet, zal de komende drie jaar in meerdere vormen te zien zijn. Morgen wordt de reclamespot voor het eerst uitgezonden op televisie, vandaag is de video van 25 seconden alvast te bekijken op YouTube.



Het gaat om een internationale campagne die niet alleen in Nederland wordt gebruikt, maar ook in Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Engeland. Volgens de Efteling is het thema "herkenbaar en universeel en daardoor ook internationaal geschikt".





Achtereenvolgens is de hoofdpersoon te zien in het Sprookjesbos, de Python, de Piraña, vakantiepark Bosrijk en stuntshow Raveleijn. Het concept werd bedacht door de Efteling en uitgewerkt in samenwerking met productiebureau DPPLR uit Amsterdam.



Rijkheid

De beelden voor de tv-commercial zijn voor openingstijd en na sluitingstijd opgenomen in het attractiepark. "De intieme cinematografie zorgt voor een sfeervolle en eigentijdse film waarin de rijkheid van de Efteling wordt benadrukt", liet regisseur Daniel Dow optekenen.

