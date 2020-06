Efteling

Pijnlijke foto's: sprookjesfiguren Efteling bladderen af

De bewoners van het Sprookjesbos in de Efteling kunnen wel wat liefde gebruiken. Sommige iconische sprookjesfiguren zijn in zeer slechte staat, met afbladderende verf en loslatende onderdelen. Dat blijkt uit foto's van achterstallig onderhoud die Efteling-fan Jeroen Schulz op Twitter zette.



Hij bracht een vijftal probleemgevallen in beeld: de bekende Kleine Boodschap-kabouter die de weg wijst naar de toiletten, het beeld van De Kleine Zeemeermin, de toverkol van Raponsje, de nek van Klein Duimpje en de herauten op het Herautenplein, in het hart van het Sprookjesbos.





ZIE OOK: Efteling vraagt fans om advies: wat moeten we opknappen?



Vanwege het coronavirus bleef de Efteling onlangs ruim twee maanden gesloten voor bezoekers. In april noemde het attractiepark de sluiting nog "een ideale periode om klusjes te doen, zonder dat onze gasten daar last van hebben". "Denk aan een onderdeel dat stuk is, iets wat een likje verf mag gebruiken, flink gepoetst mag worden, een opfrisbeurt of opknapbeurt kan gebruiken." Een onderhoudsbeurt voor de sprookjesfiguren zat er echter niet in.





















ZIE OOK: In zo'n slechte staat is het doolhof van de Efteling