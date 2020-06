Efteling

Efteling-shows Raveleijn en Aquanura keren terug in aangepaste vorm

Efteling-bezoekers kunnen binnenkort weer kijken naar de fonteinenspektakel Aquanura en paardenshow Raveleijn. Beide voorstellingen keren terug, maar in verband met het coronavirus vinden er wel wat wijzigingen plaats.



Zo wordt Aquanura straks niet meer gebruikt als afsluiter van een dagje Efteling. "Vanwege de RIVM-maatregelen kunnen minder gasten de watershow tegelijk beleven", laat het attractiepark weten. Daarom zijn er vanaf zaterdag 13 juni meerdere shows, verdeeld over de dag.





Wachtvakken op de grond geven aan waar gezelschappen tijdens de show kunnen staan, op anderhalve meter afstand van elkaar. De Efteling vertoont voorlopig alleen de Eerste Efteling Symfonie. Dat is de Aquanura-voorstelling met muziek van onder andere Villa Volta, De Indische Waterlelies, Carnaval Festival, Raveleijn, Droomvlucht en het Spookslot. De show ging acht jaar geleden in première.



Tien minuten

Raveleijn wordt vanaf zaterdag 4 juli weer opgevoerd. Het park spreekt over "een afgeslankte versie", met een andere verhaallijn. "De aangepaste show zal ruim tien minuten duren en het aantal shows op een dag blijft gelijk."



Normaal gesproken duurt een Raveleijn-voorstelling meer dan twintig minuten. De show - met paarden, ruiters en een vuurspuwende draak - wordt sinds 2013 geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou.



September

Wanneer de betaalde theatervoorstelling CARO in het Efteling Theater weer te zien zal zijn, is nog niet zeker. Op dit moment worden online tickets verkocht voor data vanaf begin september.

