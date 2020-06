Plopsa Group

Belgen mogen straks wel naar de Efteling, maar niet naar Plopsaland: 'Dit is broodroof'

Door het versoepelen van de coronamaatregelen in België ontstaat een bizarre situatie. Als op maandag 15 juni de grenzen opengaan, mogen Belgen weer een bezoek brengen aan buitenlandse pretparken als de Efteling, Phantasialand en Parc Astérix. Ondertussen moeten de Belgische attractieparken nog tot woensdag 1 juli gesloten blijven. "Het is absurd, ik vind dit absoluut niet kunnen", vertelt marketingdirecteur Sebastien Momerency van de Plopsa Group aan Looopings.



De Plopsa Group is de eigenaar van drie pretparken en één waterpark in België. Daar zitten de poorten de komende weken nog op slot, terwijl bijvoorbeeld de Efteling vanaf 15 juni wel weer Belgen mag ontvangen. Momerency ziet met lede ogen aan hoe de Efteling op Facebook Belgische bezoekers oproept om vooral weer langs te komen. "Ik had exact hetzelfde gedaan als ik de Efteling was, maar voor ons is zo'n reclame natuurlijk extreem frustrerend."





De marketingdirecteur wijst met een beschuldigende vinger naar de Belgische politiek. "Je zou toch verwachten dat de overheid er in deze moeilijke tijden voor wil zorgen dat de eigen economie gesteund wordt. In plaats daarvan worden Belgen door deze maatregelen naar het buitenland gestuurd voor een dagje pretpark. Dat is gewoon broodroof, voor onze branche én voor heel veel andere sectoren."



Volksgezondheid

Er valt volgens Momerency geen enkel zinnig argument te bedenken om Belgen wel naar buitenlandse parken te laten gaan, maar niet naar binnenlandse. "Zou het om de volksgezondheid gaan, dan snap ik het volledig. Gezondheid is prioriteit nummer één. Maar je kunt niet zeggen dat een dagje Efteling wel veilig is, maar een dagje rondlopen in Plopsaland - in de openlucht, met heel veel speciale maatregelen - niet kan. Die willekeur houdt geen steek."



Op de Belgische Facebook-pagina van de Efteling valt te lezen: "We hebben jullie enorm gemist en kunnen niet wachten om jullie weer op een veilige manier te verwelkomen vanaf 15 juni!" De marketingman van Plopsa noemt die boodschap "zeer confronterend voor onze politici". "Een buitenlands park dat oproept om centjes daar te komen spenderen, terwijl Belgische bedrijven verlies aan het lijden zijn en onze medewerkers werkloos thuiszitten."



Oneerlijk

Parken als Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde hebben inmiddels al aangekondigd op 1 juli open te zullen gaan. Momerency wil zich nog niet neerleggen bij het overheidsbesluit om zo lang te moeten wachten. "Ik hoop dat onze politici nog gaan inzien dat deze beslissing ongelofelijk oneerlijk en onlogisch is."

