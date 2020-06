Europa-Park

Ook waterparadijs van Europa-Park gaat weer open

Europa-Park heropent waterwereld Rulantica. Het grote waterpark is al sinds 16 maart dicht vanwege het coronavirus. Vanaf woensdag 10 juni zijn bezoekers eindelijk weer welkom. Dat heeft Europa-Park zojuist bekendgemaakt.



Het Duitse attractiepark zelf is al sinds vorige week vrijdag weer geopend voor publiek. Ruim anderhalve week later volgt dus ook het nabijgelegen zwemparadijs. "In overleg met de verantwoordelijke autoriteiten hebben wij ons intensief voorbereid op de heropening", meldt Europa-Park op social media.





"Daarvoor hebben we een uitgebreid hygiëne- en veiligheidsconcept ontwikkeld. We starten op 10 juni 2020 met een beperkt aantal bezoekers." Een bezoek aan Rulantica is voortaan alleen mogelijk na het aanschaffen van online tickets. De kassa's blijven dicht. Wie al een kaartje had besteld voor de afgelopen maanden, kan het entreebewijs online omwisselen voor een nieuwe datum.



Openingstijden

De openingstijden voor de komende periode zijn aangepast. Eerder was Rulantica dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Voorlopig sluit het waterpark al om 18.00 uur. Avondtickets worden niet meer verkocht. Toegangsbewijzen blijven online 38,50 euro kosten.



Het dragen van een mondkapje is verplicht in de lobby en bij de kleedkamers. In het zwembad zelf moeten de maskers af. Dat geldt ook voor het buitengedeelte. Medewerkers dragen wel neus- en mondmaskers. Gezelschappen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden.



2021

Rulantica telt zeventien glijbanen en acht themagebieden. De officiële opening vond eind november vorig jaar plaats. Nog geen vier maanden later moesten de deuren gesloten worden in verband met corona. Voor 2021 staat alweer een expansie op de planning. Dan wordt het buitengedeelte uitgebreid met twee nieuwe themagebieden.

