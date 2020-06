Walibi Holland

Walibi Holland haalt bouwhekken weer weg: blijken toch niet nodig

Walibi Holland heeft ervoor gekozen om opvallende bouwhekken weer weg te halen. De grote hal bij lanceerachtbaan Xpress was in tweeën gedeeld met behulp van hekken met zeilen. Op die manier werd een vaste looproute gecreëerd, met eenrichtingsverkeer.



De ingrijpende aanpassing moest ervoor zorgen dat bezoekers in tijden van corona niet te dicht bij elkaar in de buurt zouden komen. Sinds enkele dagen zijn de schermen in de zogeheten Hall of Fame echter weer verdwenen. Ze blijken op dit moment niet nodig te zijn.





"In de Hall of Fame kunnen we de afstand tussen gasten nu goed waarborgen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Wel blijven de aparte in- en uitgangen in stand."



Droog

De Hall of Fame, gelegen tussen de Main Street en de Boulevard de Paris, is één van de weinige overdekte locaties in het pretpark. Walibi telt op dit moment één overdekte attractie: Merlin's Magic Castle. Bij regen staan bezoekers verder alleen droog in een handjevol restaurants en een hal met grijpkranen.





