Video: Efteling onthult laatste geheimen van nieuwe achtbaan Max & Moritz

De Efteling maakt zich klaar voor de opening van de nieuwe achtbaan Max & Moritz. In een making-of-video op YouTube worden de laatste geheimen van de attractie onthuld. Zo laat men zien hoe het stationsgebouw van de dubbele powered coaster er van binnen uitziet. De ruimte is gedecoreerd als een klokkenwerkplaats, waaruit broertjes Max en Moritz proberen te ontsnappen.



Dat doen ze door zelfgemaakte zeepkisten te lanceren met behulp van een enorme springveer aan het plafond. De twee kwajongens verschijnen als animatronics die het apparaat activeren. Moritz maakt een fietsende beweging, terwijl Max aan een hendel draait. Technicus Michel Brok noemt het in de video "het hoofdobject van de attractie".





Van Max bestaat ook een tweede animatronic. Die is zichtbaar aan de zijkant van het stationsgebouw, waar hij op en neer springt op een groot scheetkussen. Aan de andere kant is schoolmeester Lämpel te zien. De broertjes hebben buskruit in zijn pijp gedaan, wat zorgt voor een ontploffing.



Per ongeluk

Het interieur van het station werd in maart al deels blootgelegd toen een regionale omroep zonder toestemming naar binnen wandelde tijdens een live-uitzending. Toen waren de animatronics nog niet af.



Max & Moritz werd gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, bekend als de huisleverancier van pretpark Europa-Park in Zuid-Duitsland. Beide treinen vertrekken in tegenovergestelde richting. Ze maken steeds twee rondjes, met een topsnelheid van 36 kilometer per uur. Er geldt een minimumlengte van één meter. De Efteling heeft 15 miljoen euro geïnvesteerd in het project.



Abonnementhouders

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 20 juni, maar sinds vanochtend mogen abonnementhouders één van de twee banen alvast uitproberen. Dat gebeurt vóór en na sluitingstijd van het park. Ze moeten wel vooraf een plek reserveren. Ook zal de attractie operationeel zijn tijdens speciale avondopenstellingen voor abonnees op vrijdagen en zaterdagen in juni.

