Thorpe Park Resort

Opening Black Mirror-attractie uitgesteld tot 2021

Fans die zich verheugd hadden op een nieuwe attractie rond de populaire tv-serie Black Mirror, moeten langer geduld hebben. Het Engelse pretpark Thorpe Park stelt de opening van Black Mirror Labyrinth uit tot het voorjaar van 2021. Eigenlijk zou de attractie deze lente opengaan.



"Gezien het huidige klimaat waarin we ons bevinden en de nieuwe operationele maatregelen die we moeten nemen, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de lancering van Black Mirror Labyrinth op te schorten", staat in een verklaring.





Het concept werd in februari aangekondigd. Thorpe Park zegt flink te balen van het oponthoud. "Er is hard gewerkt om een beleving als geen ander af te leveren. Het wordt een geweldige aanvulling voor het park. Wees niet bang waaghalzen, dit is een ervaring die het wachten waard zal zijn."



Gangsta Granny

Thorpe Park hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments. Verschillende zusterparken hebben ook nieuwigheden moeten uitstellen. Zo gaat in het Engelse Alton Towers de opening van Gangsta Granny: The Ride niet door. Gardaland in Italië kan het nieuwe Legoland Water Park dit jaar niet meer openen.



Moederbedrijf Merlin, dat onlangs 500 miljoen euro ophaalde om de coronacrisis te overleven, is van plan om haar pretparken in Groot-Brittannië op zaterdag 4 juli te heropenen. Naast Thorpe Park en Alton Towers gaat het om Legoland Windsor en Chessington World of Adventures.

