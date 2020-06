Nieuws

Pretparken in België mogen vanaf 1 juli open

De pretparken in België hebben toestemming gekregen om op woensdag 1 juli weer open te gaan. Dat heeft premier Sophie Wilmès zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Kermissen mogen waarschijnlijk vanaf zaterdag 1 augustus weer plaatsvinden. Op maandag 15 juni gaan de Belgische grenzen open.



In een advies aan de Veiligheidsraad werd eerder gesproken over 1 augustus als openingsdatum voor de pretparken. Dat advies is dus niet overgenomen. Toch komt 1 juli ook veel te laat, vinden de grote attractieparken van België. Directeuren van Plopsaland, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde lieten gisteren al aan Looopings weten dat ze nog langer wachten op een heropening volkomen onlogisch vinden. De dierentuinen in België zijn al sinds 18 mei toegankelijk.





Of de parken op 1 juli allemaal daadwerkelijk toegankelijk zullen zijn, is nog niet zeker. Sommige pretparken zullen eerst gaan werken met testdagen voor medewerkers of abonnementhouders. De daadwerkelijke openingsdata zullen de komende tijd één voor één bekendgemaakt worden.



Grote frustratie

Zodra de grenzen van België op 15 juni weer opengaan, kunnen Belgen al wel een bezoek brengen aan attractieparken in het buitenland. In buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn de parken dan al lang en breed geopend, tot grote frustratie van de Belgische parken.

