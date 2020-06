Floriade

Walibi-directrice heeft geen vertrouwen in Floriade: 'Echt een achterhaald principe'

Mascha van Till, de directrice van Walibi Holland, denkt niet dat de Floriade in Almere een succes wordt. De gigantische tuinbouwtentoonstelling, die tientallen miljoenen euro's zou gaan kosten, moet in 2022 plaatsvinden. Op dit moment buigt de gemeente Almere zich over de vraag of het prestige-evenement wel door moet gaan.



"Ik vind een Floriade echt een achterhaald principe", vertelde Van Till vandaag in gesprek met BNR Nieuwsradio. "In zes maanden dicht verwacht men twee miljoen bezoekers en dat is in deze tijd gewoon niet één, twee, drie haalbaar. Zeker niet als je kijkt wat het product is."





In Almere wordt overwogen om het tijdelijke themapark vanwege het coronavirus uit te stellen of volledig te annuleren. "Maar nog vóór corona was ik daar al heel kritisch over. Ik ben er geen fan van." Voorgaande edities van de Floriade - onder andere in Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012) - leden verlies. "Sinds jaar en dag is het niet winstgevend", weet Van Till.



Imagoschade

Hoe denkt zij over een mogelijke annulering? "Er wordt nu gezegd dat doorzetten het minst kostbare scenario is, anders is er sprake van imagoschade. Maar die is er denk ik altijd als je praat over de Floriade."



Het businessplan deugt gewoon niet, vindt de Walibi-bazin. "Je gaat uit van een bedrijfsvoering in zes maanden die het hele plan dekkend moet maken. Dat is een enorme klus en dat wordt behoorlijk onderschat. Het is een veel te zware businesscase."



Verliesplan

De initiële plannen waren best mooi, geeft Van Till toe. "Maar als die plannen concreter worden, dan wordt het al wat minder fraai. En de cijfers worden steeds hoger. Dan is er niemand die op enig moment zegt: jongens, dit is een verliesplan. Dat vind ik een gemis."



Mascha van Till weet als geen ander hoe moeilijk het is om een beoogd bezoekersaantal daadwerkelijk te halen. Haar vorige werkplek, themapark Het Land van Ooit, ging failliet vanwege tegenvallende bezoekerscijfers. Het afgelopen decennium sprak Van Till meermaals de verwachting uit dat Walibi Holland zou groeien naar één miljoen of zelfs anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Vorig jaar bleef de teller steken op 853.000 gasten.

