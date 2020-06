Phantasialand

Foto's: zo gaat Phantasialand om met de coronacrisis

Is een dagje Phantasialand tijdens de coronacrisis nog de moeite waard? Looopings brengt in beeld wat het Duitse pretpark heeft moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan alle coronamaatregelen. De opvallendste verandering - zeker voor Nederlandse bezoekers - is het moeten dragen van een mondkapje in alle overdekte ruimtes, wachtrijen en attracties.



Wie zich daar niet aan houdt, kan aangesproken worden door medewerkers. Afstand houden in wachtrijen gebeurt met behulp van stippen die op de grond zijn gezet. Bij eetgelegenheden werkt men met aparte in- en uitgangen en lijnen op de grond. In themagebied Berlin worden de ingangen van attracties en horecapunten nu gevormd door bloemenbogen.





ZIE OOK: Phantasialand poetst verwijzing naar Corona-drankje weg



Ook in attracties moeten gezelschappen afstand van elkaar houden. Daarom blijven bij de meeste achtbanen en waterbanen steevast rijen leeg. Bij lanceerachtbaan Taron en hangende achtbaan Black Mamba is dat kennelijk niet nodig: daar worden meestal alle rijen gebruikt. De wachtrijen van waterbaan Chiapas en spinning coasters Winja's Fear en Winja's Force zijn aangepast.



Honderd toeschouwers

Bij de interactieve darkride Maus au Chocolat worden de 3D-brillen nu uitgedeeld in de wachtrij in plaats van in het station. Bezoekers moeten eerst hun handen desinfecteren voordat ze verder mogen lopen. Theatershows zijn geschrapt. De film Pirates in 4-D wordt gewoon vertoond, maar wel met maximaal honderd toeschouwers per keer.



De zij-ingang van themagebied Klugheim, waar Taron ligt, werd afgesloten. Op die manier is er een vaste looproute gecreëerd. In wachtrijen waar mensen te dicht bij elkaar in de buurt dreigen te komen, zijn vakken of lijnen op de grond gezet. Die worden echter door veel bezoekers genegeerd.



Corona-uitbraak

Wie een hapje gaat eten in één van de restaurants, moet namen en telefoonnummers achterlaten van alle gasten. Op die manier kunnen de autoriteiten contact opnemen met Phantasialand-bezoekers in het geval van een plaatselijke corona-uitbraak.



Op verschillende plekken zijn pompjes met ontsmettingsmiddel te vinden. Voor souvenirwinkels als Haus der 6 Drachen en Kilamba Shop geldt een maximumaantal personen dat naar binnen mag. In toiletruimtes zijn geen urinoirs of toilethokjes afgesloten. Er wordt daar niet gewerkt met aparte wachtrijen.









































































































































































































ZIE OOK: Coronamaatregelen Europa-Park: dit doet het grootste attractiepark van Duitsland