Toverland viert start van de zomer met twee avonden voor abonnees

Toverland is volgende maand op twee avonden alleen geopend voor abonnementhouders. Op zaterdag 4 juli en vrijdag 10 juli opent het attractiepark de poorten exclusief voor abonnees. Zij kunnen van 19.00 tot 23.00 uur gebruikmaken van de attracties. Het concept wordt Magic Member Nights genoemd.



"Zo vieren we de start van de zomer met onze trouwste gasten", zegt een woordvoerster. Abonnementhouders mogen zich inschrijven voor één van de twee avonden. Dat kan vanaf nu. "Op die manier geven we zo veel mogelijk abonnees de kans om naar een avondopenstelling te komen."





Zojuist werd ook bekend dat Toverland van 11 juli tot en met 23 augustus dagelijks geopend zal zijn tot 21.00 uur, onder de noemer Summer Feelings. Het zomerse evenement vervangt de traditionele Midzomeravonden tot 23.00 uur, die door de coronacrisis niet doorgaan.

