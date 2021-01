Pairi Daiza

Reuzenpanda mag jaar langer in Belgische dierentuin blijven

De jonge reuzenpanda Tian Bao, die in 2016 geboren werd in het Belgische dierenpark Pairi Daiza, mag daar een jaar langer blijven. Eigenlijk zou het dier na de kerstperiode naar China vertrekken. Dat is een voorwaarde van de Chinese overheid.



Dierentuinen hebben reuzenpanda's altijd in bruikleen, tegen een flinke vergoeding. China eist dat eventuele jongen na vier jaar verplaatst worden naar een Chinees opvangcentrum. Pairi Daiza zou Tian Bao eigenlijk na de kerstvakantie moeten afstaan.





"Dat is een afspraak die geldt voor alle pandakoppels die China wereldwijd uitleent", vertelde een woordvoerder afgelopen zomer. "We wisten toen Tian Bao ter wereld kwam, dat deze dag zou komen."



Vertrouwen

Maar zo ver is het nog niet. De dierentuin heeft een deal gesloten met de China Wildlife Conservation Association (CWCA). "Daardoor mag Tian Bao een jaar langer bij ons blijven", meldt het park op Facebook. "Pairi Daiza dankt de CWCA voor het jarenlange vertrouwen."



In Pairi Daiza leven op dit moment vijf reuzenpanda's: het in 2014 gearriveerde koppel Hao Hao en Xing Hui, zoontje Tian Bao en de in 2019 geboren tweeling Bao Di en Bao Mei, een jongetje en een meisje. Geen enkele dierentuin buiten China heeft een grotere pandapopulatie.





