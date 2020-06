Efteling

Efteling: 'Aanpassen Monsieur Cannibale aan de orde bij onderhoudsbeurt'

De Efteling gaat het uiterlijk van kookpottenmolen Monsieur Cannibale niet aanpassen tot de attractie een grote onderhoudsbeurt nodig heeft. Dat bevestigt een woordvoerster van het sprookjespark aan Looopings. De attractie uit 1988 ligt al jaren onder vuur vanwege een karikaturaal figuur van een zwarte kannibaal.



Volgens sommige bezoekers maakt dat de attractie racistisch. De discussie rond Monsieur Cannibale laaide afgelopen week weer op toen cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest er een bericht aan wijdde op Twitter.





"Mijn 8-jarige dochter maakte een probleem van deze onzinnige, racistische attractie in dit Nederlandse pretpark", schreef hij trots. "In de woorden van een 8-jarige: 'Ze hebben de zwarte man lelijk en gevaarlijk uitgebeeld.'" Hij sloot de reeks berichten af met de hashtag BlackLivesMatter.



Bosjesmannen

Begin vorig jaar zei de Efteling al dat het aanpassen van Monsieur Cannibale niet uitgesloten werd. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde renovatie van de nabijgelegen attractie Carnaval Festival, waar jarenlang ook veel over te doen was. In het voorjaar van 2019 zijn daar onder meer figuren van Afrikaanse bosjesmannen vervangen.



Nu herhaalt de voorlichtster die boodschap: het is afwachten tot Monsieur Cannibale groot onderhoud nodig heeft. "Zoals bij al onze attracties is dat voor ons het moment om te kijken of er ook op esthetisch vlak dingen verbeterd en gewijzigd kunnen worden, net zoals we bijvoorbeeld kijken naar de duurzaamheid en de capaciteit."



Tijdsgeest

Of Monsieur Cannibale inderdaad een ander uiterlijk krijgt, weet de woordvoerster nog niet zeker. "We zullen pas op een later moment bekijken of de attractie nog in de tijdsgeest past, zoals we dat destijds ook met Carnaval Festival gedaan hebben." Eventuele aanpassingen zullen dan ook zeker nog niet in 2020 plaatsvinden.





