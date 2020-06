Attractiepark Toverland

Toverland bestelt gloednieuwe trein voor lanceerachtbaan Booster Bike

Toverland heeft flink geïnvesteerd in lanceerachtbaan Booster Bike. Het attractiepark in Sevenum bestelde bij fabrikant Vekoma een gloednieuwe trein voor de rollercoaster uit 2004. Die staat inmiddels op de baan. De afgelopen dagen was de attractie gesloten voor werkzaamheden. Naar verwachting kan de achtbaan morgen weer open.



Vanwege het baanontwerp van de Booster Bike kan er maximaal één trein tegelijk op de baan staan. Waarom dan toch een tweede trein? "We vinden het belangrijk om de Booster Bike zo vaak mogelijk aan te kunnen bieden voor onze gasten", legt een woordvoerster uit. "Eerder kon dat niet als de trein onderhoud nodig had."





Straks is dat wel mogelijk, doordat er altijd één reservetrein voorhanden is. "Zo kunnen we de stilstand minimaliseren." De nieuwe trein is nagenoeg identiek aan het eerste exemplaar. Alleen het front van de karretjes werd gewijzigd. Daarop prijkt nu een doorzichtige plaat met het Toverland-embleem, in plaats van een tekening van een oog.



Modificaties

De oude trein kan in de toekomst dus nog gewoon gebruikt worden. "Er worden de komende periode wat modificaties uitgevoerd, maar daarna is de trein weer volledig inzetbaar."



De Booster Bike, onderdeel van themgebied Magische Vallei, heeft karretjes in de vorm van motoren. Passagiers zitten tijdens een ritje voorovergebogen in hun stoel, met een veiligheidsbeugel op hun rug. Ze worden met 75 kilometer per uur vooruit gekatapulteerd. De baan is 15 meter hoog en 600 meter lang.













