Kermis

Eigenaar grootste transportabele achtbaan ter wereld (80) overleden

De grote man achter de Olympia Looping, de grootste mobiele rollercoaster ter wereld, is overleden. Rudolf Barth stierf onlangs op 80-jarige leeftijd. Hij reisde sinds 1989 rond met de beroemde kermisachtbaan, die bestaat uit vijf loopings in de vorm van de Olympische ringen.



Net als op de Olympische vlag hebben de inversies verschillende kleuren: blauw, zwart, rood, geel en groen. De Olympia Looping is 32,5 meter hoog en 1250 meter lang. Er staan maximaal vijf treinen tegelijk op de baan. Die kunnen een topsnelheid behalen van 80 kilometer per uur.





Vanwege het iconische ontwerp van de achtbaan werd Barth in de kermiswereld ook wel de 'Lord of the Rings' genoemd. Voor de bouw van de attractie werkten bekende namen als achtbaanontwerper Anton Schwarzkopf, ingenieursbureau Stengel, staalproducent BHS en attractiebouwer Zierer met elkaar samen.



Vijftig transporten

Om de attractie te vervoeren, zijn bijna vijftig transporten nodig. Het opbouwen van de achtbaan gebeurt met zo'n tien monteurs. Dat neemt ongeveer een week in beslag. Om die reden is de Olympia Looping alleen te vinden op zeer grote kermissen en volksfeesten, zoals het Oktoberfest in München.



Ook staat de coaster regelmatig op winterkermis Hyde Park Winter Wonderland in Londen. Om associaties met de Olympische Spelen te voorkomen, wordt daar de naam Munich Looping of München Looping gebruikt. Dat is noodzakelijk vanwege een rechtenkwestie.



Coronavirus

Tegenwoordig wordt de attractie geëxploiteerd door Rudolfs zoon Otto Barth en kleinzoon Michael Barth. Vanwege het coronavirus zal de mega-achtbaan in 2020 weinig ten tonele verschijnen. Evenementen als het Oktoberfest in München gaan dit jaar niet door.



Begin jaren negentig had de Efteling nog plannen om de Olympia Looping over te nemen, vertelde oud-techniekchef Lex Lemmens jaren geleden in een documentaire. Eigenaar Barth is zelfs een keer naar Kaatsheuvel gekomen om te zien waar zijn attractie zou komen te staan. Beide partijen konden het uiteindelijk niet eens worden over de prijs.

