België wil pretparken tot 1 augustus gesloten houden: attractieparken reageren woest

De Belgische pretparkwereld is woedend over het voornemen van de overheid om attractieparken nog weken gesloten te houden. Morgen besluit de Nationale Veiligheidsraad van België wat er na 8 juni met de pretparken gaat gebeuren. In een advies, dat rondgaat in de politieke wandelgangen, wordt vermeld dat attractieparken tot 1 augustus dicht moeten blijven. Looopings sprak vanavond met de directeuren van de vier grootste parken: Plopsaland, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde. Zij vrezen dat de overheid op deze manier een bom legt onder het pretparkseizoen 2020.



"Dit idee is volkomen onzinnig en belachelijk", reageert Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof fel. "Het zou bizar en idioot zijn om de pretparken nog weken of maanden dicht te houden. Kijk naar onze buurlanden: alle parken gaan open. Straks kunnen Belgen wel naar de Efteling, maar niet naar ons. Dat is je reinste onzin."





En zelfs als de openingsdatum nog wordt opgeschoven naar bijvoorbeeld 1 juli in plaats van 1 augustus, is dat voor de Plopsa Group veel te laat. "Dierentuinen zijn bij ons al sinds 18 mei geopend. Daar worden de coronamaatregelen goed nageleefd, op een veilige manier. Waarom zouden pretparken dan niet open kunnen?"



Te belachelijk voor woorden

Algemeen directeur Yves Peeters van Bobbejaanland sluit zich daarbij aan. "Het zou te belachelijk voor woorden zijn om dierentuinen wel te openen, maar pretparken te laten wachten tot 1 augustus. Mocht dit werkelijkheid worden, dan is er sprake van oneerlijke concurrentie." Hij spreekt over "een aanslag op onze positie". "Om nog maar te zwijgen over de sociale en economische impact."



Voor Peeters is 1 juli eveneens geen optie. "We weten van de parken in onze buurlanden dat het heel nuttig is om oefendagen te organiseren, met een klein aantal bezoekers. Daarna kunnen de maatregelen nog bijgeschaafd worden, zodat we 200 procent voorbereid zijn." Als die tests in juli moeten plaatsvinden, heeft dat een enorme impact op het bezoekersaantal van die maand. "Dan kunnen we pas rond half juli écht starten. En iedereen weet dat juli voor ons een superbelangrijke maand is. Men ontneemt ons zo allerlei mogelijkheden."



Volstrekt oneerlijk

Walibi Belgium-directeur Jean-Christophe Parent laat weten dat hij het plan "volstrekt onlogisch en oneerlijk" vindt. "Als de grootste dierentuin van België open mag en de rest moet gesloten blijven, zou dat niet kloppen. Daar zit een luchtje aan."



Stefaan Lemey van pretpark Bellewaerde, waar dit jaar een nieuwe familieachtbaan moet openen, noemt de gang van zaken "niet correct en totaal oneerlijk". "Wij rekenden op een opening op 8 juni. Nu wordt gesproken over 1 juli of 1 augustus, terwijl dierenparken weken eerder open mochten dan eigenlijk gepland was. Ergens klopt er iets niet in de besluitvorming. Als dit doorgaat, is het hek van de dam. Het zou een letterlijke ramp zijn."



Overheidsorganisatie

Waarom Belgische dierentuinen wél al weken open mogen van de Veiligheidsraad, blijft gissen. Half april presenteerden de pretparken al een gezamenlijk plan voor een heropening. Feit is dat twee grote dierenparken, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, onderdeel zijn van een overheidsorganisatie. Beide dierentuinen horen bij de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen.



De populairste dierentuin van het land, Pairi Daiza, is eigendom van miljardair Marc Coucke. Hij schonk onlangs een grote partij zuurstofmeters aan de overheid om senioren met corona te kunnen monitoren. Coucke werd vervolgens persoonlijk bedankt door viroloog Marc Van Ranst, één van de deskundigen die de overheid adviseert over de coronacrisis. "Hartelijk dank!!!", schreef Van Ranst op Twitter bij een foto waarop beide heren samen poseren.





