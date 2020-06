Attractiepark Toverland

Toverland vervangt Midzomeravonden door nieuw evenement: elke dag tot 21.00 uur open

Toverland heeft ervoor gekozen om de traditionele Midzomeravonden dit jaar niet door te laten gaan. In plaats daarvan komt er een nieuw zomers evenement, dat Summer Feelings gaat heten. Tussen 11 juli en 23 augustus is het attractiepark dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur.



Vorig jaar bleef Toverland nog op vijf woensdagen en vijf zaterdagen tot 23.00 uur open. De avonden werden afgesloten met een vuurwerkshow. "Het reguliere zomerevenement vindt dit jaar helaas niet plaats, aangezien de gewenste kwaliteit vanwege de richtlijnen niet behaald kan worden", aldus een woordvoerster.





Het park zegt met het nieuwe zomerconcept Summer Feelings "een kwalitatieve vervanger" gevonden te hebben. Er komt "verrassend entertainment". Zo wordt in entreegebied Port Laguna de nieuwe kindervoorstelling 'Toos en Morrel gaan op vakantie' opgevoerd, met mascotte Toos Toverhoed en varken Morrel.



Duikshow

Zij treden normaal gesproken op in een theatertje in het overdekte gedeelte Wunderwald, maar vanwege de coronamaatregelen kan die plek niet gebruikt worden. Verder keert in Port Laguna komende zomer de duikshow The Battle of Port Laguna terug.



Ook voor het zomerseizoen geldt dat alle bezoekers vooraf een ticket moeten reserveren via de website van Toverland. Dat geldt eveneens voor abonnementhouders. Naast reguliere entreebewijzen (35 euro) zijn er speciale Siësta-kaartjes (25 euro) die geldig zijn vanaf 16.00 uur. Het park geeft tot 7 euro korting als bezoekers ver van tevoren een datum vastleggen.





