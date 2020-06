Efteling

Interactieve app met Holle Bolle Gijs bij nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz

De Efteling lanceert een interactieve app ter gelegenheid van de opening van de achtbaan Max & Moritz. Bezoekers die staan te wachten bij de nieuwe attractie, kunnen op hun telefoon het spel 'Fang de meikevers!' spelen. Dankzij augmented reality zijn dan geanimeerde meikevers te zien in de omgeving.



Spelers vangen de insecten door erop te drukken. Eén gezelschap moet uit minimaal twee personen bestaan. Het is ook mogelijk om een wedstrijdje te houden met andere gezelschappen. De winnaar van een ronde mag als beloning "een streek uithalen" bij de Holle Bolle Gijs in het gebied.





De papiervreter heeft door de komst van Max & Moritz een nieuwe identiteit aangenomen. Voorheen werd hij Tiroler Gijs genoemd. Nu gaat de schrokop door het leven als Oompje Gijs. De oude stem van wijlen creatief directeur Ton van de Ven werd vervangen door het stemgeluid van Efteling-ontwerper en -entertainer Jeroen Verheij.



Hoestbui

Hij roept nu: "Hallo? Kannst du mir ein Stückje Papier geben bitte? Papier bringen? Ein Stückje Papier bitte!" Wie het spel in de app wint, kan virtueel het zakje met de gevangen meikevers in de mond van Oompje Gijs werpen. Als de techniek meewerkt, barst hij dan in lachen uit, gevolgd door een hoestbui.



Het wachtrijspel is gratis te downloaden voor iPhones en Android-toestellen. De nieuwe achtbaan opent op 20 juni voor het grote publiek. Abonnementhouders mogen de attractie nu al uitproberen. De Efteling koos bij het ontwikkelen van de app niet zomaar voor meikevers. Die kwamen ook al voor in het originele Duitse verhaal achter Max & Moritz.



Onkel Fritz

Daarin halen twee broers verschillende kwajongensstreken uit in hun dorp. Zo plagen ze ene Onkel Fritz door zijn bed vol te stoppen met meikevers. Een muurschildering bij de Efteling-attractie werd gebaseerd op een originele prent van Wilhelm Busch uit 1865.





