BillyBird Park Hemelrijk

Pretpark Hemelrijk opent 'grootste aquapark van Nederland'

Het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk heeft tijdens Pinksteren een nieuwe waterattractie in gebruik genomen: het AquaFunPark. Volgens Hemelrijk gaat het om "het grootste aquapark van Nederland". Bezoekers kunnen zich uitleven op een vier meter hoge hindernisbaan op het water, met drijvende springkussen.



Er bestaat zowel een parcours voor kinderen als voor jongeren en volwassenen. Zwemvesten zijn verplicht. Op termijn kunnen tweehonderd waterratten tegelijk spelen op het AquaFunPark. In verband met corona worden nu maximaal veertig personen toegelaten. "De ervaring moet leren of dit aantal kan worden verhoogd", laat het attractiepark weten.





ZIE OOK: Brabants familiepark toont ontwerp voor nieuw speelgebied



Dit seizoen opende Hemelrijk ook het nieuwe speelgebied Ruig, met klimnetten, touwbruggen en een grote glijbaan. Ondanks de toevoegingen wordt de entreeprijs niet verhoogd.



Betalen

Wel moet voor het AquaFunPark apart bijbetaald worden: 7,50 euro voor reguliere bezoekers en 4 euro voor abonnementhouders. "Dan hoeven ook alleen de mensen ervoor te betalen die er ook echt gebruik van kunnen maken", legt eigenaar Ton Derks uit.



Hemelrijk ging op 8 mei weer open voor abonnees. Sinds gisteren mogen ook niet-abonnementhouders een bezoek brengen aan het park in Volkel. De capaciteit is echter beperkt. Entreekaarten moeten daarom vooraf online gereserveerd worden. 80 procent van de tickets is gereserveerd voor de leden, 20 procent voor overige bezoekers. Er worden op dit moment geen nieuwe abonnementen meer verkocht.

























ZIE OOK: Pretparkdirecteur vertelt over eerste ervaringen met coronamaatregelen