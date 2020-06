Parc Animalier d'Auvergne

Parc Astérix uit coronawinterslaap: maximaal vijfduizend bezoekers per dag

Een ritje in houten achtbaan Tonnerre de Zeus of hangende achtbaan OzIris is binnenkort eindelijk weer mogelijk. Het Franse pretpark Parc Astérix opent op maandag 15 juni de deuren na een lange winterslaap. Vanwege de coronamaatregelen worden er voorlopig maximaal vijfduizend mensen per dag toegelaten.



Bezoekers dienen vooraf online een kaartje op datum te bestellen. Dat kan vanaf 3 juni. Wie eerder al een toegangsbewijs voor dit seizoen had gekocht, moet dat omwisselen voor een gedateerd exemplaar. Op 14 juni wordt het nieuwe themahotel Les Quais de Lutèce geopend.





Alle grote attracties in Parc Astérix zullen operationeel zijn. Ook de openluchtvoorstellingen gaan gewoon door. Shows die in overdekte theaters worden opgevoerd, zijn voorlopig geannuleerd. Hetzelfde geldt voor de parade Défilé Gaulois en ander straatentertainment.



Tweeënhalve meter

In het park gelden straks strenge regels. Zo dienen bezoekers minimaal één meter afstand van elkaar te houden. In wachtrijen is dat tweeëneenhalve meter. Markeringen op de grond zullen aangeven waar mensen wel en niet mogen lopen. In attracties en openluchttheaters is een mondkapje verplicht. Contactoppervlaktes worden regelmatig gedesinfecteerd. Op diverse plekken zal handgel beschikbaar zijn.



Algemeen directeur Nicolas Kremer vertelde op de Franse televisie blij te zijn dat zijn park weer open mag. Hij hoopt wel dat de capaciteit snel omhoog kan. Met vijfduizend bezoekers per dag is het park financieel gezien niet rendabel.



Walibi

De eigenaar van Parc Astérix, parkengroep Compagnie des Alpes, besloot vanwege de coronacrisis eerder al flink te bezuinigen. Zo is het investeringsbudget voor de komende periode met 30 miljoen euro verlaagd. Bij de groep horen ook parken als Walibi Holland en Walibi Belgium.



Veel andere Franse parken hebben intussen eveneens een openingsdatum bekendgemaakt. Attractie- en themaparken als Le Pal, Puy du Fou, Futuroscope, Parc Spirou Provence, Walibi Rhône-Alpes, Kingoland en Bagatelle openen allemaal in juni. Over Disneyland Paris is nog niets bekend.

