Heide Park Resort

Duits attractiepark Heide Park treedt niet op tegen overtreders coronaregels

Bezoekers die lak hebben aan de coronamaatregelen, krijgen vrij spel in het Duitse pretpark Heide Park. Het grootste attractiepark van Noord-Duitsland heeft vanwege de coronacrisis verschillende aanpassingen doorgevoerd, maar in de praktijk blijken de regels niet gehandhaafd te worden.



Dat begint 's ochtends al bij de ingang, waar gezelschappen dicht op elkaar in een gigantische rij staan. Medewerkers bekommeren zich niet om onderlinge afstand. Een doolhof van dranghekken en linten leidt gasten uiteindelijk naar de ingang. Ondanks dat er wordt gewerkt met een beperkte capaciteit, was het afgelopen weekend opvallend druk. Wachttijden bij de grote achtbanen liepen op tot anderhalf uur. Bij horecapunten stonden uitzonderlijk lange rijen.





Informatieborden in het park drukken voorbijgangers op het hart dat mondmaskers verplicht zijn én dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Op veel plekken worden bezoekers echter aan hun lot overgelaten. Zo zijn de wachtrijen bij attracties en eetgelegenheden niet verlengd, waardoor personen midden op paden staan te wachten en mensenmassa's kriskras door elkaar lopen. Van lijnen, pijlen, hekken of wachtvakken is geen sprake.



Tape laat los

Personeelsleden hebben de opdracht gekregen om karretjes na elke rit grondig te desinfecteren, maar vaak blijft het bij een keertje spuiten met een spuitbus met ontsmettingsmiddel. Wie zonder mondkapje in een wachtrij staat, wordt niet aangesproken door medewerkers. Tape die aangeeft dat afstand houden verplicht is, laat op sommige plekken al los.



Tot overmaat van ramp zijn wachtrijen met zigzag-paden niet voorzien van schotten of andere barrières, waardoor bezoekers daar alsnog pal naast elkaar staan. Het lijkt dan ook volstrekt overbodig om nog zitplaatsen leeg te laten in de attracties. Nu mogen bezoekers van verschillende gezelschappen niet naast elkaar zitten, terwijl ze in de wachtrijen massaal op een kluitje staan.



Twee meter

In toiletruimtes mag een maximumaantal personen naar binnen, maar er is niemand die dat controleert. Op de website van Heide Park staat dat alle auto's op het parkeerterrein minimaal twee meter van elkaar moeten parkeren. Ook dat wordt niet gereguleerd door personeel.



Verschillende attracties blijven dicht in verband met corona. Dat zijn interactieve darkride Ghostbusters 5D, draaimolen Dampfkarussell, zweefmolen La Ola, walktrough Peppas Haus, uitkijktoren Panoramaturm, waterbaan Drachengrotte en verkeerspark Wüstenflitzer. Meet-and-greets en shows gaan niet door. Voorrangspas Express Butler wordt tot nader order niet verkocht. Ook zijn er voorlopig geen actiefoto's verkrijgbaar.













































































































































