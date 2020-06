Walibi Holland

Walibi Holland controleert lichaamstemperatuur van iedere bezoeker

Personen met koortsverschijnselen komen Walibi Holland dit jaar niet in. Het pretpark heeft speciale warmtecamera's opgehangen die de lichaamstemperatuur van alle bezoekers controleren. Medewerkers houden voortdurend in de gaten of er mensen met een verhoging naar binnen willen.



"We hebben warmtebeeldcamera's hangen bij de entree van het park", bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "Deze scannen de gezichten van de gasten die binnenkomen." Er is sprake van koorts bij een lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger. Als dat het geval is, geeft het systeem een melding.





Op die manier wil men het coronavirus buiten de deur houden. Eén van de symptomen van corona is koorts. "Bij een te hoge lichaamstemperatuur krijgen wij een signaal en zullen wij een gesprek aangaan met deze persoon." Wanneer een bezoeker de hogere temperatuur niet goed kan verklaren, heeft Walibi de mogelijkheid om hem of haar te weigeren.



Beetje verhit

"We gaan een gesprekje aan als daar aanleiding toe is", vertelde directrice Mascha van Till eerder deze week op BNR Nieuwsradio. "We hadden laatst één verhit persoon, maar die bleek op de fiets gekomen te zijn. Die was een beetje verhit van het fietsen."



Voor zover bekend is Walibi Holland het enige pretpark in Nederland dat met warmtebeeldcamera's werkt. In het geval van een weigering mag een bezoeker wel kosteloos terugkomen op een andere dag. Diegene kiest dan een andere datum om het attractiepark te bezoeken, wanneer hij of zij vrij is van koortsverschijnselen.









