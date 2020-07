Efteling

Efteling-componist Hartveldt krijgt meer geld na winnen rechtszaak

Efteling-componist Maarten Hartveldt heeft een langslepende rechtszaak tegen auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra gewonnen. De Tilburger vond dat hij te weinig geld ontving voor de muziek die hij voor de Efteling en Toverland componeerde.



De Efteling-deuntjes waren twaalf jaar lang te horen in het attractiepark. Daar kreeg Hartveldt jaarlijks nog geen 200 euro bruto voor van Buma/Stemra. De organisatie beweerde dat de soundtrack slechts een paar jaar op een zeer kleine plek te horen was. Dat klopte niet.





Bovendien zag Buma/Stemra de Efteling-melodie├źn als onbelangrijke achtergrondmuziek in plaats van onmisbare amusementsmuziek. Dat zag Hartveldt anders. Hij stapte naar de rechter, waar hij in eerste instantie bakzeil haalde. In hoger beroep gaf het gerechtshof van Amsterdam de componist vandaag alsnog gelijk.



Sfeerbepalend

"Anders gezegd maakt de muziek in de themaparken een substantieel onderdeel uit van de beleving in het park en is als zodanig sfeerbepalend", staat in de uitspraak. Daar heeft Buma/Stemra te weinig rekening mee gehouden.



Attractieparken betalen geld aan Buma/Stemra, dat de auteursrechtenclub vervolgens moet verdelen onder componisten. Die vergoedingen waren niet in verhouding, oordeelt de rechter. Hartveldt krijgt daarom aanvullende vergoedingen. Hoe hoog de bedragen precies zijn, moet later nog vastgesteld worden.

