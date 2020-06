Palacio de la Magdalena

Ophef over dode zeeleeuw en verwaarloosde zeehonden in Spaanse dierentuin

Op Twitter zijn beelden verschenen van een dode zeeleeuw in Palacio de la Magdalena, een historisch paleis met kleine dierentuin in het Spaanse Santander. De verblijven van andere dieren zouden in zeer slechte staat zijn.



De 21-jarige Laura Gangoso maakte de foto van het kadaver, dat zichtbaar voor alle bezoekers op een grasveldje lag met een vuilniszak over de kop. De uitleg van verzorgers was dat dode dieren maar twee keer per week worden opgehaald. De zeeleeuw is volgens hen een natuurlijke dood gestorven.





De lokale politieke partijen Izquierda Unida en Unidas por Santander hebben de gemeente om opheldering gevraagd en overwegen aangifte te doen van verwaarlozing. Er zouden de afgelopen week namelijk ook meerdere zeehonden zijn gestorven in het park omdat het filtersysteem in hun verblijf niet werkt. Daardoor zouden de beesten in vervuild water zwemmen en soms zelfs huilend op het droge liggen.



Minimumeisen

Volgens Unidas por Santander is het sowieso niet meer van deze tijd om dieren in gevangenschap te houden. Zeker als het gaat om dieren die normaal niet in het warme Spaanse klimaat voorkomen, zoals pinguïns.



De partij wil daarnaast onderzoeken of de dierenverblijven wel aan de wettelijke minimumeisen voldoen, zoals de gemeente Santander beweert. Op change.org is een petitie om de minizoo te sluiten al meer dan 17.000 keer getekend.

