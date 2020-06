Kermis

Toch grote kermis in Dortmund: onbeperkt in alle attracties voor 34 euro

Ondanks de coronacrisis staat er binnenkort waarschijnlijk toch een grote kermis in Dortmund. Een groep kermisexploitanten wil in de Duitse stad een megakermis optuigen die fungeert als een tijdelijk pretpark, met een vaste entreeprijs. Op die manier omzeilt de organisatie het verbod op evenementen.



Bezoekers kunnen alleen naar binnen als ze vooraf online een entreebewijs bestellen. Hoewel er door het stadsbestuur officieel nog geen toestemming is gegeven voor het concept, worden er al wel tickets verkocht. Die kosten 34 euro voor volwassenen. In de voorverkoop bedraagt de toegangsprijs 29 euro.





De gemeente heeft al laten weten achter het idee te staan. Op dit moment worden de protocollen voor bijvoorbeeld brandveiligheid en hygiëne gecontroleerd. Daarna volgt een formele goedkeuring. Het 'pop-up-pretpark', dat FunDoMio wordt genoemd, moet vervolgens geopend zijn tussen donderdag 25 juni en dinsdag 11 augustus.



Afstand houden

Het is de bedoeling om dagelijks maximaal vijfduizend mensen toe te laten, terwijl er volgens de initiatiefnemers plek is voor het tienvoudige daarvan. De limiet moet zorgen dat bezoekers in tijden van corona genoeg afstand van elkaar kunnen houden.



Dortmund ligt op een uur rijden van Venlo en anderhalf uur van Arnhem. Het attractieaanbod is ook al bekend. Op de officiële website van FunDoMio worden onder andere reuzenrad Roue Parisienne, achtbaan Wilde Maus XXL, reuzenschommel Konga, booster Apollo 13, interactieve darkride Laser Pix, funhouse Krumm & Schief Bau, vrijevaltoren Hangover The Tower, waterbaan Poseidon, vliegend tapijt 1001 Nacht, zweefmolen Wellenflug en spookhuis Shocker genoemd.



Düsseldorf

Ook in Düsseldorf wordt gewerkt aan een tijdelijk pretpark met kermisattracties: Düsselland. Het grote verschil is daar dat bezoekers na het betalen van de entreeprijs - 8 tot 10 euro - nog apart geld kwijt zijn voor de attracties. Düsselland is open van 26 juni tot en met 26 juli.

