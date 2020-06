Dolfinarium

Dolfinarium heropend, dus dierenactivisten laten weer van zich horen

De heropening van de dierenparken zorgt er ook voor dat dierenactivisten weer aan de bak kunnen. Dit weekend vond bij het Dolfinarium in Harderwijk de eerste demonstratie plaats sinds de uitbraak van het coronavirus. Een handjevol activisten verzamelde zich zaterdagochtend bij de ingang van het park.



Ze uitten met grote borden hun ongenoegen over het Dolfinarium, waar de dieren volgens hen geen vrijheid hebben en behandeld worden als circusartiesten die kunstjes moeten doen. De demonstratie was voor de gelegenheid coronaproof gemaakt: de aanwezigen hielden afstand van elkaar en sommige deelnemers droegen mondkapjes.





De actie, die duurde van 9.30 tot 12.00 uur, werd georganiseerd door actiegroepen Dolfinariumvrij Nederland en Bite Back. "Toch weer even wat mensen laten nadenken over wat er daar gebeurt in dat circus", schrijft deelnemer Tom de Graaff tevreden op Facebook.



Regelmatig

Bij de entree van het Dolfinarium wordt normaal gesproken regelmatig geprotesteerd door dierenrechtenorganisaties. Vanwege het coronavirus vonden de afgelopen maanden echter geen bijeenkomsten plaats. Het Gelderse zeedierenpark is weer open sinds 27 mei.









