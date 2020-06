ZOO Antwerpen

Vijf dierenactivisten opgepakt bij protestactie voor ZOO Antwerpen

Zo'n twintig dierenactivisten hebben vanochtend gedemonstreerd voor de ingang van de Belgische dierentuin ZOO Antwerpen. Ze eisten onder meer dat alle dierenparken in België gesloten worden. De demonstranten droegen borden met teksten als "Help mij, boycot de zoo".



Vijf van hen zijn aangehouden toen ze rond 11.00 uur weigerden om te vertrekken. Eén persoon zat in een kooi. Vier anderen waren verkleed als dier. Hun armen zaten vast in betonnen blokken, weten regionale media. De politie plaatste schermen rond het groepje om ervoor te zorgen dat de activisten geen aandacht meer zouden krijgen.





ZIE OOK: Nederlanders verstoren zeeleeuwenshow in ZOO Antwerpen



Ze zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar kregen ze een boete voor het schenden van het verbod op samenscholingen in coronatijd. Er wordt ook proces-verbaal opgemaakt omdat er vooraf geen toestemming was gegeven voor de actie. Verder worden de politiekosten waarschijnlijk op de demonstranten verhaald.



Abonnees

De leden van de dierenrechtenorganisatie Animal Resistance hadden bewust gekozen voor een actie op 1 juni, omdat ZOO Antwerpen vandaag weer opengaat voor alle bezoekers. De afgelopen weken mochten alleen abonnees naar binnen.

ZIE OOK: Dierentuinen in België gaan weer open, nog geen duidelijkheid voor pretparken