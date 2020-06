Familiepark Drievliet

Een dagje Drievliet in coronatijd: wat is er veranderd?

Hoe ligt Drievliet erbij in het coronatijdperk? Het Haagse attractiepark opende vandaag de poorten na een sluiting van meer dan een half jaar. Door de coronacrisis werd de seizoensstart zo'n twee maanden uitgesteld. Om toch open te kunnen in tijden van corona, zijn hier en daar aanpassingen doorgevoerd.



Stickers, pijlen en vakken op de grond geven aan hoe bezoekers moeten lopen en waar ze wel en niet mogen stilstaan. Sporadisch wordt ook gewerkt met dranghekken. In de wachtrij en in het station van wildemuisachtbaan Kopermijn zijn houten wanden gebouwd. De ingang van kinderachtbaan Twistrix werd verplaatst. Bij de Zweefmolen heeft men stoeltjes weggehaald.





Op de afstandsstickers staan termen als "#Drievliet op Insta" en "TikTok Zone". Dat is opvallend, aangezien het pretpark zelf niet actief is op social media. Personeelsleden werken met handschoentjes en gelaatschermen of mondkapjes. Bij speciale desinfectiepunten kunnen bezoekers hun handen ontsmetten.



Grand Prix

In het Parktheater werden bankjes gemarkeerd die niet gebruikt mogen worden. De Jungleshow wordt voorlopig niet opgevoerd. Ook theater CineMagic 5D is tot nader order dicht. Verder blijft het Doolhof gesloten. Het Spraypark, het Fonteinplein en de botsauto's Grand Prix zijn nu alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.





































































