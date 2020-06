Efteling

Efteling-abonnees ontvangen compensatie voor coronasluiting 'uiterlijk eind juni'

Het tegoed dat de Efteling beloofd heeft aan abonnementhouders, wordt "uiterlijk eind juni" op de abonnementspassen gestort. Dat vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Abonnees konden vanwege het coronavirus ruim twee maanden geen gebruik maken van hun abonnement. Ze krijgen daarvoor een vergoeding.



Wie het abonnement per maand betaalt, ontvangt 39,54 euro, plus 7,69 euro voor een eventueel parkeerabonnement. Efteling-fans die hun abonnement voor een heel jaar afgerekend hebben, krijgen 36,43 euro, aangevuld met 7,32 euro indien ze ook een parkeerabonnement hebben. Dat bedrag is de komende drie jaar vrij te besteden in de Efteling.





"De compensatie wordt deze maand in verschillende blokken van abonnementhouders op de pasjes gezet", weet de voorlichter. "Dus uiterlijk eind juni kunnen alle abonnees gebruikmaken van dit Efteling-tegoed."



Saldo

Abonnees ontvangen een dezer dagen een mail met alle informatie. De Efteling bekijkt nog of het mogelijk is om een online tool te ontwikkelen waar abonnementhouders hun actuele saldo kunnen bekijken. Op dit moment kan dat alleen ín het attractiepark, door de pas te laten scannen bij een horecapunt of winkel.



Een regulier Efteling-abonnement kost 18 euro per maand of 199 euro per jaar. Normaal gesproken is de Efteling-pas ook goed voor gratis toegang of korting bij andere pretparken. Vanwege de coronacrisis zijn die voordeeltjes tot nader order geschrapt.

