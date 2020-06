Etnaland

Italiaans pretpark hakt de knoop door: niet meer open in 2020

Het Italiaanse attractiepark Etnaland heeft een moeilijke beslissing genomen. Vanwege het coronavirus kiest het management ervoor om dit hele jaar niet meer open te gaan. Eerder was de seizoensstart al uitgesteld van 10 april naar 1 juli.



"Na een zorgvuldige overweging deelt de directie mee dat het park niet geopend zal worden voor seizoen 2020", laat Etnaland weten. "We zijn ons ervan bewust dat we jullie daardoor dit jaar geen onbezorgde dag vol plezier kunnen bezorgen."





Etnaland zou dit jaar de nieuwe darkride La Casa dei 44 Gatti openen, gebaseerd op de Italiaanse animatieserie 44 Gatti ('44 katten'). Die gaat nu volgend jaar open. "We beloven dat we jullie in 2021 weer fantastische momenten kunnen bieden, met veel nieuwigheden."



Mega coaster

In Etnaland staan vier achtbanen, waaronder de spectaculaire 32 meter hoge mega coaster Storm en de 21 meter hoge familieachtbaan Eldorado. Andere Italiaanse pretparken, zoals Movieland Park, Gardaland, MagicLand, Mirabilandia en Cinecittà World gaan in juni open.

