Attractiepark Toverland

Coronamaatregel: Toverland moet attractie sluiten bij te zware bezoeker

De coronacrisis zorgt ervoor dat Toverland anders moet omgaan met personen die te zwaar zijn. Wie gebruik wil maken van waterglijbaan Drakenslangen, mag maximaal honderd kilo wegen. Zijn bezoekers zwaarder, dan worden ze bovenaan een trap normaal gesproken meteen terug naar beneden gestuurd.



Nu iedereen anderhalve meter afstand moet houden vanwege het coronavirus, is teruglopen niet mogelijk. Het gevolg: wanneer iemand er boven achterkomt dat hij of zij te zwaar is, wordt de attractie onmiddellijk gesloten. De bewuste bezoeker wordt apart gezet, waarna eerst alle wachtende mensen een ritje moeten maken.





Pas als de hele rij leeg is, kan de terugtocht beginnen. Daarna gaat de attractie weer open. "Dit is de enige manier om een gast die de Drakenslangen helaas niet mag beleven op een verantwoorde wijze de attractie te laten verlaten", reageert een woordvoerster. "Omdat we de anderhalve meter afstand op de trap anders niet kunnen garanderen."



Vervelende situatie

Ze benadrukt dat het maximumgewicht vermeld staat op een informatiebord bij de ingang. "Ook geldt als aanvullende maatregel in de huidige tijd dat gasten een wachtrij uitsluitend mogen betreden als ze de attractie ook daadwerkelijk willen en kunnen bezoeken. We vinden het een vervelende situatie, maar uiteraard willen we graag al onze attracties blijven aanbieden."





