Disneyland Paris

Disneyland Paris verguisd na tweet over Space Mountain

Een goedbedoeld Twitter-bericht van Disneyland Paris wordt niet goed ontvangen. Disney-fans zijn niet te spreken over een tweet waarin het 25-jarig jubileum van achtbaan Space Mountain wordt aangehaald. De beroemde overdekte achtbaan bestaat vandaag precies 25 jaar.



In de op het oog onschuldige tweet meldt het Engelstalige Disneyland-account: "Fijne 25e verjaardag Star Wars Hyperspace Mountain, die gelanceerd werd op deze dag in 1995!" Daarbij staat een video met feitjes over de attractie.





Disney-fans zijn boos dat Disney doet alsof de Star Wars-versie van de rollercoaster al 25 jaar bestaat, terwijl dat thema pas in 2017 werd toegevoegd. Bovendien laten ze in groten getale weten dat ze helemaal klaar zijn met het Star Wars-sausje. Liefhebbers van het eerste uur blijken massaal terug te verlangen naar de originele versie van de attractie.



Schandalig

"Is dit een fucking grap?", vraagt Richy Huck zich af. "Het is een gigantische tragedie hoe de marketingafdeling één van de mooiste vertellingen in de geschiedenis van themaparken heeft vernietigd en verslonsd." Ook Clyde Brion is boos. "Schandalig hoe jullie gewoon een lelijke poster voor de ingang hebben gehangen en nu doen alsof het een nieuwe attractie is."



Charie Booker begrijpt niets van de keuzes van Disneyland Paris. "Ik snap niet waarom jullie er Star Wars van hebben gemaakt." Neal Mitchell: "Geen fan van het Hyperspace-thema." Een Twitter-gebruiker met de naam Sequoia Gang gaat nog een stap verder. "Hyperspace Mountain feliciteren is als het feliciteren van Groot-Brittannië voor het vernietigen van culturen door kolonisatie. Weg met deze parasiet."



Vermoord

Marcel Troost: "En breng nu het origineel maar weer terug." Carl Dickson walgt van de huidige staat van de bekende achtbaan. "Hyperspace Mountain is de meest waardeloze versie van de attractie ooit." Hij noemt de Star Wars-transformatie "makkelijk en goedkoop". "Jullie hebben de attractie vermoord en de identiteit weggevaagd", klaagt Shiona. "Ik word hier zo verdrietig van", zegt een ander.



DreamfinderGuy spreekt over "een zieke grap". Fred: "Er bestaat tegenwoordig een pijnlijke discrepantie tussen de binnenkant en de buitenkant van de attractie." Eric: "Ze proberen de geschiedenis te herschrijven." Daniel: "Er is zo veel mis met deze tweet."



Vreselijk

Onder een soortgelijk bericht van het Nederlandse Disneyland-account kwamen vergelijkbare reacties. "Wanneer verdwijnt die vreselijke Star Wars-overlay eindelijk weer?", wil Annelies Thuwis weten. "Hopelijk komt de originele versie weer terug met die geweldige muziek", aldus Copper. Indy Verhoeven: "Breng alstublieft het oude thema terug."



Ook dj Michiel Veenstra, die voor Disneyland Paris de Nederlandstalige voice-overs verzorgt, doet een duit in het zakje. Hij deelt de omstreden tweet met de hashtag 'bringbackthemoon', verwijzend naar de originele titel van de attractie: Space Mountain: De la Terre à la Lune.

