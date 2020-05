Wildlands Adventure Zoo Emmen

Drama in Wildlands: bezoekers zien hoe pasgeboren ezel wordt doodgetrapt

Tientallen bezoekers van dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn vanmiddag getuige geweest van een gruwelijk tafereel. In de Drentse dierenpark werd een onager geboren, een ezelsoort. Het jong legde echter al snel het loodje.



"Helaas heeft dit jong direct na de geboorte een trap gekregen van een andere onager en dit heeft het veulen niet overleefd", laat het park weten in een bericht op Facebook. "Wij betreuren dat bezoekers hier getuige van zijn geweest."





Omstanders reageerden geschokt, vertelt een bezoeker aan RTV Drenthe. Ze zijn weggestuurd door personeel. Wat de oorzaak is van het agressieve gedrag van het trappende beest, weet Wildlands nog niet. "Op dit moment kunnen we het gedrag van de aanvallende merrie niet verklaren."



Tibet

Onagers worden ook wel Aziatische wilde ezels genoemd. Ze komen voor in de woestijnen van Syrië, Iran, India en Tibet. In Wildlands leven ze in themagebied Serenga.



Vorig jaar werd in Wildlands nog een struisvogel gedood door een neushoorn, ook voor de ogen van het publiek.

