Coronacrisis: Toverland kiest voor extra toiletten

Toverland heeft extra toiletblokken neergezet om lange rijen bij de bestaande toiletruimtes tegen te gaan. Vanwege de coronamaatregelen ligt de capaciteit van de toiletten in het Limburgse attractiepark een stuk lager. Verschillende urinoirs en toilethokjes zijn afgesloten.



Daarom koos men voor het inhuren van evenemententoiletten. Het toiletblok staat tussen de overdekte parkdelen Land van Toos en Wunderwald. Er zijn aparte zijdes voor mannen en vrouwen. Informatieborden en bouwhekken geven aan welke looproute personen kunnen volgen bij hoge nood.





De toiletten van Toverland worden in tijden van corona niet gereguleerd door medewerkers, in tegenstelling tot de toiletruimtes van bijvoorbeeld de Efteling, Walibi Holland en Avonturenpark Hellendoorn. Bezoekers moeten zelf letten op het houden van anderhalve meter afstand.

















