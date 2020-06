Efteling

Efteling verlengt wachtrijen bij populaire attracties: wirwar van hekken en tape

Naarmate het drukker wordt in de Efteling, loopt het attractiepark tegen meer uitdagingen aan. Aangezien bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden bij het wachten, blijken de gebruikelijke wachtrijen bij de populaire attracties niet lang genoeg te zijn. Daarom worden de rijen op veel plekken verlengd.



Dat gebeurt met rode en witte tape. Eerder werd de personeelsparkeerplaats al gebruikt om de wachtrij voor Carnaval Festival te huisvesten. Nu is de chaos helemaal compleet. De rijen bij Villa Volta, Droomvlucht, de Python, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898, de Piraña en Fata Morgana zijn op een zeer onconventionele manier uitgebreid.





ZIE OOK: Bizar beeld: Efteling gebruikt parkeerplaats als wachtrij voor attractie



Zo loopt de rij voor Droomvlucht nu via de entreepoort van paardenshow Raveleijn, over de tribune heen. Daarna wandelen bezoekers via een feestzaal naar binnen. Ook de wachtrij van Villa Volta begint bij de Raveleijn-poort. Voor de Python-rij wordt een grasveld naast de rollercoaster gebruikt.



Nooduitgang

De rij van houten achtbaan Joris en de Draak kronkelt achter de Piraña langs, terwijl de rij voor de Piraña begint tegenover snackrestaurant Frau Boltes Küche. Wie in Fata Morgana wil, komt via een nooduitgang terecht bij een onafgewerkt gedeelte achter de schermen.



In de overdekte wachtruimtes van Carnaval Festival en Vogel Rok zijn extra panelen met plexiglas neergezet, zodat meer zigzag-rijen gebruikt kunnen worden. Bezoekers die een ritje willen maken in Baron 1898, moeten om de attractie heen lopen.



EHBO-post

De Vliegende Hollander is een geval apart. Bij grote drukte kronkelt de rij daar via de mindervalideningang naar een voormalige EHBO-post, langs de zijkant van het gebouw. Vervolgens komen bezoekers terecht op een verhoging met havenhuisjes die hen leidt naar de oorspronkelijke ingang van de waterachtbaan.



De Efteling staat bekend als een zorgvuldig ontworpen sprookjeswereld, maar in tijden van corona is het attractiepark op veel plekken een ratjetoe van bouwschuttingen, dranghekken en gekleurde tape. Bovendien komen bezoekers door het verlengen van de wachtrijen terecht op plekken die duidelijk niet bedoeld zijn voor gasten.



Weinig keus

De oplossingen verdienen geen schoonheidsprijs, maar het park heeft weinig keus. Zonder de verlengde wachtrijen zou het handhaven van anderhalve meter afstand tussen gezelschappen nauwelijks mogelijk zijn. En zouden er per dag minder bezoekers toegelaten worden, dan is de situatie financieel niet meer te bolwerken.



Eerder liep de Efteling al tegen een ander probleem aan: door een nieuw beleid bij de toiletten stonden bezoekers lang in de rij voor een grote of kleine boodschap. Dat is opgelost door een groot aantal extra toiletblokken in te huren. Ze zijn inmiddels te vinden op de Speelweide tegenover het Anton Pieckplein, naast de Python en achter het Spookslot.

















































































































































































































































ZIE OOK: Coronamaatregelen in de Efteling: dit zijn alle aanpassingen